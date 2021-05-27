Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
«В чем особенность Белоруссии — это страна, в которой есть смертная казнь, причем без моратория. Естественно, что никто не будет давать возможность это провести — человек, скорее всего, получит какой-то срок, но при этом не подпадет под расстрельные статьи. И как минимум год с него будут пылинки сдувать, насколько это возможно для белорусской системы», — указал эксперт.
Абзалов также отметил, что рано или поздно будет выработана единая позиция по санкциям против Белоруссии и тотальному запрету авиасообщения, но очень многое будет зависеть от будущего самого Протасевича.
Собеседник издания добавил, что на саммите ЕС в мае должна была обсуждаться не Белоруссия, а отношения с Москвой, но поскольку Лукашенко опять влез в повестку, какое-то заявление будет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.