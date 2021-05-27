Белорусский оппозиционер Роман Протасевич получит какой-то тюремный срок, но не попадет под расстрельную статью. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру

«В чем особенность Белоруссии — это страна, в которой есть смертная казнь, причем без моратория. Естественно, что никто не будет давать возможность это провести — человек, скорее всего, получит какой-то срок, но при этом не подпадет под расстрельные статьи. И как минимум год с него будут пылинки сдувать, насколько это возможно для белорусской системы», — указал эксперт.

Абзалов также отметил, что рано или поздно будет выработана единая позиция по санкциям против Белоруссии и тотальному запрету авиасообщения, но очень многое будет зависеть от будущего самого Протасевича.

Собеседник издания добавил, что на саммите ЕС в мае должна была обсуждаться не Белоруссия, а отношения с Москвой, но поскольку Лукашенко опять влез в повестку, какое-то заявление будет.

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