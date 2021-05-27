«Верховная Рада осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича… [Предлагается] способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске», — говорится в документе.
Также предлагается выразить требования к Белоруссии о «прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных». Депутаты также предлагают усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций.
На прошлой неделе, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. По информации СМИ, был поднят военный истребитель МиГ-29.