Аппарат Верховной Рады опубликовал текст проекта постановления, которым украинские парламентарии хотят признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Документ обнародован 27 мая на сайте Рады

«Верховная Рада осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича… [Предлагается] способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске», — говорится в документе.

Последствия инцидента. Что задумал Лукашенко и что получилось? © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Романа Протасевича и других политических заключенных». Депутаты также предлагают усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций.

На прошлой неделе, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. По информации СМИ, был поднят военный истребитель МиГ-29.