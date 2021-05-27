Министерство инфраструктуры Украины готовит концессию в восьми морских портах Украины и приветствует проявление частной инициативы в части проектов государственно-частного партнерства, сказала представитель Министерства инфраструктуры Украины Ирина Кошель. Ее слова приводит «Интерфакс-Украина» 27 мая

«Есть два пути инициирования инвестпроектов: инициирование со стороны государства и инициирование со стороны частного партнера. Мы работаем по обоим направлениям, и я уверена, что в этом зале есть потенциальные инвесторы. Сегодня в процедуре концессии на разных стадиях пребывают семь морских торговых портов, и еще по трем портам принято решение о приватизации», — сказала Кошель.

Глупость или измена? Зачем Украина отдала в концессию Херсонский порт © commons.wikimedia.org, Vladimir Yaitskiy

Готовятся к передаче в частные руки Одесский морской торговый порт, а также Бердянский, Мариупольский, Ренийский, Измаильский, Белгород-Днестровский, Усть-Дунайский и Скадовский порты.