«Есть два пути инициирования инвестпроектов: инициирование со стороны государства и инициирование со стороны частного партнера. Мы работаем по обоим направлениям, и я уверена, что в этом зале есть потенциальные инвесторы. Сегодня в процедуре концессии на разных стадиях пребывают семь морских торговых портов, и еще по трем портам принято решение о приватизации», — сказала Кошель.
По ее словам, передача принадлежащих украинскому государству портов в концессию будет проходить на конкурсной основе.
Готовятся к передаче в частные руки Одесский морской торговый порт, а также Бердянский, Мариупольский, Ренийский, Измаильский, Белгород-Днестровский, Усть-Дунайский и Скадовский порты.