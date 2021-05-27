Создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило на пресс-конференции в Варшаве 27 мая призвал международное сообщество обеспечить охраной его и других сотрудников онлайн-ресурса, передает Sputnik Ближнее зарубежье

«Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», — заявил Путило.

Неонацисты как «жертвы режима»: почему западные страны защищают Протасевича Александра Лукашенко с целью добиться освобождения задержанного 23 мая в Минске сооснователя Nexta Романа Протасевича.

Мать Протасевича, которая также выступила на конференции, заявила, что он не призывал к массовым беспорядкам, насилию и военным действиям, а просто «вещал о том, что происходило в Белоруссии».

Как сообщают СМИ, Путило обеспечили круглосуточной охраной еще в августе 2020 года. Ее предоставили автору Nexta польские спецслужбы.

Ранее власти Белоруссии объявили Степана Путило и Романа Протасевича в межгосударственный розыск. Создатели Telegram-канала NEXTA обвиняются в организации массовых беспорядков и совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Протасевич. Он был задержан.