Депутаты Волынского областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому, Раде и Минюсту с требованием запретить деятельность политических сил «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Партия Шария». Об этом 27 мая сообщает местное издание «Конкурент»

Как отмечается, инициатором решения стала фракция украинской неонацистской партии «Свобода».

«Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства», — говорится в тексте обращения.

Медведчука оставили в политических заложниках © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей.