Как отмечается, инициатором решения стала фракция украинской неонацистской партии «Свобода».
«Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства», — говорится в тексте обращения.
В частности, местные депутаты требуют подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, которые «являются по сути коллаборационистами Кремля».
16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины по причине декоммунизации и запрета на пропаганду соответствующих идей.