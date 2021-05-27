Если Евросоюз введет тотальный запрет полетов через территорию Белоруссии, авиасообщение из Прибалтики на Ближний Восток возможно будет только через Россию. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александра Лукашенко обвинили в захвате самолета и воздушном пиратстве. Страны ЕС начали обрывать авиасообщение с Белоруссией и запрещать полеты над ней. Также сообщалось, что Россия отказалась принять рейс из Европы, решивший облететь Белоруссию.

«Тогда получается, что вы свои денежные средства перекинете в Российскую Федерацию. А если через Европу облетать, то будут получаться большие крюки, а любое непрямое сообщение приводит к тому, что у вас увеличивается стоимость керосина, который вы расходуете на перемещение», — указал эксперт.

Политолог в связи с этим привел пример, как военный конфликт Индии и Пакистана привел к закрытию воздушного пространства, как и конфликты, периодически возникающие в Израиле.

«Это привело к тому, что крюки образовывались огромные — стоимость повышалась на 10-15% как минимум. А теперь представим, что вы летите в Украину из Прибалтики, и вам придется делать крюк через Польшу», — рассуждает Абзалов.

Поэтому это идея интересная, но это может привести к серьезным экономическим убыткам, а учитывая, что авиаотрасль перенесла основные издержки во время пандемии (обанкротилось порядка 1/6 всех компаний), дополнительное усложнение логистики приведет к форсированному росту цен на билеты, которые и так высокие, подчеркнул специалист.

Также нужно задаться вопросом, будет ли введен запрет на железнодорожное и на транспортное сообщение, поскольку Белоруссия выполняет роль одного из крупнейших транзитеров автодорожного сообщения, и его прекращение приведет к проблемам с доставкой европейских товаров в Казахстан, заключил собеседник издания.

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