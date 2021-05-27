Указанная сумма пойдет на организацию 50 съемочных смен, закончить работу и предоставить отчет о расходовании средств планируется до 4 февраля 2022 года.
Проект был задуман еще в 1991 году, но до сих пор съемки не начались из-за отсутствия финансирования. Сейчас режиссер Дружинина работает сразу над двумя частями ленты: «Гардемарины-1787. Мир» и «Гардемарины-1787. Война».
Сниматься в новой картине будут такие артисты, как Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Всеволод Шиловский, а также звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов. Примечательно, что данные каждого из них внесены в базу «Миротворец» — как лиц, угрожающих национальной безопасности страны.
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На Украине увидеть новую ленту, скорее всего, не смогут, фильмы с участием персон нон грата в стране запрещают. Так, в декабре 2015 года в Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию напомнили о недопустимости показа всех фильмов о гардемаринах 1988—1992 годов с Дмитрием Харатьяном, Михаилом Боярским и Михаилом Мамаевым.