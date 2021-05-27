В среду, 26 мая, стало известно, что на производство фильма «Гардемарины» режиссера Светланы Дружининой правительство РФ выделило 65 миллионов рублей. Сниматься в ленте будут фигуранты «Миротворца», в том числе звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов, написал Интерфакс

Проект был задуман еще в 1991 году, но до сих пор съемки не начались из-за отсутствия финансирования. Сейчас режиссер Дружинина работает сразу над двумя частями ленты: «Гардемарины-1787. Мир» и «Гардемарины-1787. Война».

Сниматься в новой картине будут такие артисты, как Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Всеволод Шиловский, а также звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов. Примечательно, что данные каждого из них внесены в базу «Миротворец» — как лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СКРИПКА ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЕСНЮ «ВЕСНА» «ВОПЛЯМ ВИДОПЛЯСОВА» НАВЯЗАЛА МОСКВА.

На Украине увидеть новую ленту, скорее всего, не смогут, фильмы с участием персон нон грата в стране запрещают. Так, в декабре 2015 года в Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию напомнили о недопустимости показа всех фильмов о гардемаринах 1988—1992 годов с Дмитрием Харатьяном, Михаилом Боярским и Михаилом Мамаевым.