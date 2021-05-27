Москва рассчитывает, что Франция и ФРГ как соавторы Минских договорённостей не позволят Украине увильнуть от их выполнения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Габона Паком Мубеле Бубейей в Москве 27 мая

Ранее руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе, и призвал перенести переговоры ТКГ из Минска в другой регион.

«Не Кравчуку решать, как дальше будет работать Контактная группа», — подчеркнул глава МИД РФ.

Леонид Кравчук: кто он © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В противном случае все выглядит так, будто украинская сторона хочет «найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей», подчеркнул Лавров.

Он также выразил надежду на то, что «Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят сделать этого».