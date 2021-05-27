Ранее руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Белоруссии может негативно повлиять и на ситуацию на Украине, в том числе и в Донбассе, и призвал перенести переговоры ТКГ из Минска в другой регион.
«Не Кравчуку решать, как дальше будет работать Контактная группа», — подчеркнул глава МИД РФ.
Он также призвал не путать сюжеты урегулирования в Донбассе и самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске.
В противном случае все выглядит так, будто украинская сторона хочет «найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей», подчеркнул Лавров.
Он также выразил надежду на то, что «Франция и Германия как соавторы Минских договоренностей не позволят сделать этого».