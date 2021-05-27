Инцидент вокруг Романа Протасевича не спровоцирует массовые протесты в Белоруссии. Александр Лукашенко и спецслужбы настолько закрутили гайки, что желающих высовываться там практически нет. Об этом рассказал глава Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: Задерживая Протасевича, Минск брал пример с Вашингтона © РИА Новости, Нина Зотина

Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.

«Люди получают настолько серьезные сроки, что игра в этот спорт, что называется, не стоит свеч. Поэтому я уверен, что никаких протестов по поводу Протасевича сейчас не будет. Надеюсь, я не ошибаюсь», — констатировал эксперт.

Кочетков полагает, что оппозиция станет несколько более осторожной после этой ситуации, потому что видно, что Лукашенко показал, что он настроен очень серьезно и его серьезный настрой распространяется не только на внутреннюю политику, но и на внешнюю.

Что касается дальнейшей судьбы Протасовича, то нужны совсем уж веские основания для смертного приговора, но ему грозит очень серьезный тюремный срок, заключил собеседник издания.

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