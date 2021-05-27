Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.
Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.
«Люди получают настолько серьезные сроки, что игра в этот спорт, что называется, не стоит свеч. Поэтому я уверен, что никаких протестов по поводу Протасевича сейчас не будет. Надеюсь, я не ошибаюсь», — констатировал эксперт.
Кочетков полагает, что оппозиция станет несколько более осторожной после этой ситуации, потому что видно, что Лукашенко показал, что он настроен очень серьезно и его серьезный настрой распространяется не только на внутреннюю политику, но и на внешнюю.
Что касается дальнейшей судьбы Протасовича, то нужны совсем уж веские основания для смертного приговора, но ему грозит очень серьезный тюремный срок, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.