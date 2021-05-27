«Следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа Дмитриевича», — говорится на сайте Генпрокуратуры ЛНР.
Дело на Протасевича заведено по факту участия в деятельности организации, признанной в ЛНР террористической, и применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершении геноцида.
Согласно заявлению Генпрокуратуры ЛНР, следствием установлено, что Протасевич в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов» принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.