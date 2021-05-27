Генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) завела уголовное дело в отношении задержанного в Белоруссии Романа Протасевича в связи с причастностью к деятельности батальона «Азов». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ведомства

«Следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа Дмитриевича», — говорится на сайте Генпрокуратуры ЛНР.

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Согласно заявлению Генпрокуратуры ЛНР, следствием установлено, что Протасевич в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов» принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.