Также отмечается, что сами кухни и кухонный инвентарь находятся в запущенном и непригодном для приготовления пищи состоянии.
«Мой прекрасный и ужасный Николаев. Орудия труда работников кухни в садах и школах впечатляют… Даже тряпочки нужно нести из дома, чтобы кухня работала. Почему так? Видео позже, фотки только часть общей картины», — заявил Несмиянов и опубликовал фотографии.
На фото видно старые кастрюли и прочий инвентарь, который находится в ужасном состоянии. Также Несмиянов отдельно показал изображения заплесневелого картофеля, свеклы и других продуктов, которыми свободно могли отравиться дети.
Ранее сообщалось, что в течение последнего полугода Госпродпотребслужбой Украины было проведено полторы тысячи проверок по безопасности школьного питания. В итоге было изъято более 3 тонн опасных для употребления в пищу продуктов.