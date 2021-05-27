В Николаеве разразился скандал после проверки детских садов и школ на качество продуктов. Как выяснилось, детей кормили испорченными продуктами. Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в Facebook 26 мая

Также отмечается, что сами кухни и кухонный инвентарь находятся в запущенном и непригодном для приготовления пищи состоянии.

«Мой прекрасный и ужасный Николаев. Орудия труда работников кухни в садах и школах впечатляют… Даже тряпочки нужно нести из дома, чтобы кухня работала. Почему так? Видео позже, фотки только часть общей картины», — заявил Несмиянов и опубликовал фотографии.

В Харьковской области подскочили цены на продукты и одежду © Christian Witte / flickr

Ранее сообщалось, что в течение последнего полугода Госпродпотребслужбой Украины было проведено полторы тысячи проверок по безопасности школьного питания. В итоге было изъято более 3 тонн опасных для употребления в пищу продуктов.