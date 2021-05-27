Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что необходимо сделать, чтобы страна экспортировала собственную электроэнергию. Об этом 27 мая он написал в Facebook

«Украина имеет все возможности стать экспортером электроэнергии. Для этого нужно развивать собственные мощности. Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), высокоманевренных генерации и систем накопления энергии», — написал Галущенко, отметив, что Министерство активно работает над стимулами для развития этих направлений.

Кроме того, Галущенко подчеркнул, что отсоединение от энергетических систем России и Белоруссии является запланированным шагом в рамках интеграции энергосистемы Украины в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Об ограничении импорта электроэнергии с территории Российской Федерации и Белоруссии сообщили накануне в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Срок действия ограничения — до 1 октября 2021 года.