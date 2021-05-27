Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Рада» из-за того, что в День памяти жертв Холокоста в его эфире не появилась соответствующая информационная заставка. Об этом 27 мая сообщается на сайте Нацсовета

МИД Украины возложил вину за Холокост на СССР © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрия Разумкова. В связи с этой технической ошибкой Нацсовет проводил внеплановую проверку телеканала.

«Стало известно, что запланированная на 14 часов заставка с информацией о Дне памяти жертв Холокоста не появилась в эфире, поскольку после трансляции брифингов народных депутатов и заседания парламента была запланирована прямая трансляция брифинга председателя Верховной Рады в прямом эфире», — говорится на сайте Нацсовета.

В дальнейшем канал призвали при планировании программ и передач в дни траура и дни памяти руководствоваться всеми нормами правил вещания. Также вещатель может подать заявление регулятору об отмене санкции.