В день памяти жертв Холокоста 27 января в эфире парламентского телеканала не транслировалось сообщение о трауре. Вместо этого на экранах сразу появился брифинг спикера Рады Дмитрия Разумкова. В связи с этой технической ошибкой Нацсовет проводил внеплановую проверку телеканала.
«Стало известно, что запланированная на 14 часов заставка с информацией о Дне памяти жертв Холокоста не появилась в эфире, поскольку после трансляции брифингов народных депутатов и заседания парламента была запланирована прямая трансляция брифинга председателя Верховной Рады в прямом эфире», — говорится на сайте Нацсовета.
В дальнейшем канал призвали при планировании программ и передач в дни траура и дни памяти руководствоваться всеми нормами правил вещания. Также вещатель может подать заявление регулятору об отмене санкции.