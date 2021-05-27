Продюсер Виктор Дробыш резко отреагировал на слова экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной, которая сначала ошиблась в имени певца Валерия Леонтьева, назвав его Леонидом, а потом и вовсе заявила, что 72-летнему артисту пора на пенсию

«Обсуждать возраст — это неприлично ни у женщин, ни у мужчин. Мы не в каком-то статистическом отделе, где проверяем, и не в армии, где по возрасту принимают», — высказался продюсер.

Олег Скрипка обвинил Зеленского в своей работе на казино © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кроме того, продюсер заметил, что экс-солистка «Серебра» вряд ли когда-то в своей жизни сможет собрать на своей концерте столько зрителей, сколько удается Леонтьеву.

Между тем, музыкальный критик Сергей Соседов регулярно «отправляет» на заслуженный отдых певицу Аллу Пугачеву, правда пока подобного нагоняя от Дробыша не получал.

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Карьера Валерия Леонтьева неразрывно связана с городом Луганском: с 1983 по 1995 год артист работал в Ворошиловоградской, а ныне Луганской филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, а также был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».