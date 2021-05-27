Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что на встрече президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена обязательно поднимется вопрос Донбасса. Об этом он сообщил в эфире «Украина 24» 27 мая

«Вопрос в том, в каком формате он будет обсуждаться и нужны ли консультации со стороны Украины как жертвы агрессии РФ… Но верю, что президент США конкретно в своем стиле, четко и однозначно поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить дерзкую агрессию против Украины», — заявил Кравчук.

Также экс-президент выразил надежду, что Белый дом заставит вывести вооруженные силы России с украинской территории, несмотря на ранее сделанное заявление Кремля о том, что он не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.

Кравчук подчеркнул, что такого рода обсуждение обязательно повлияет на работу ТКГ, проводимую в минском и нормандском формате.

Байден прокомментировал инцидент с самолетом в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться

До этого Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений. В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.

До этого в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.