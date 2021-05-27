Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка отреагировал на критику в свой адрес по поводу съемок в скандально известной рекламе казино «Джокер». В четверг, 27 мая, в интервью «КП в Украине» артист намекнул, что виноваты в этом украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским

«Если бы я имел работу, я бы не снимался в этом. Потому, друзья-хейтеры, обращайтесь к тем, кто решил забрать работу у артистов. Безусловно, я не в восторге от того, что снялся в этой рекламе, но для меня это не критично. Если ты не имеешь год работы и у тебя нет перспективы, то начинаешь принимать такие решения», — сказал Скрипка.

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Карантин на Украине был введен правительством в марте 2020 года, запрет на деятельность получили в том числе артисты, многих из которых возмутило решение властей, что вылилось не только в критические замечания в адрес правящей партии Зеленского, но и в так называемые звездные протесты.

При этом летом прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса. Законные права получили казино (в том числе и онлайн), букмекерская деятельность (в том числе онлайн) и лотереи, а также игра в покер в интернете. За первые недели после получения лицензий госбюджет Украины пополнился на 72 миллиона гривен (193 млн руб.).

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Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.