«Если бы я имел работу, я бы не снимался в этом. Потому, друзья-хейтеры, обращайтесь к тем, кто решил забрать работу у артистов. Безусловно, я не в восторге от того, что снялся в этой рекламе, но для меня это не критично. Если ты не имеешь год работы и у тебя нет перспективы, то начинаешь принимать такие решения», — сказал Скрипка.
Он заявил, что сам никогда не играл в казино и не собирается, но делать выбор в пользу рулетки или против нее каждый человек должен самостоятельно. Артист подчеркнул, что реклама, конечно, мотивирует, но себя виноватым в чьих-либо проигрышах он не считает.
Карантин на Украине был введен правительством в марте 2020 года, запрет на деятельность получили в том числе артисты, многих из которых возмутило решение властей, что вылилось не только в критические замечания в адрес правящей партии Зеленского, но и в так называемые звездные протесты.
При этом летом прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон о легализации игорного бизнеса. Законные права получили казино (в том числе и онлайн), букмекерская деятельность (в том числе онлайн) и лотереи, а также игра в покер в интернете. За первые недели после получения лицензий госбюджет Украины пополнился на 72 миллиона гривен (193 млн руб.).
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Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.