Переговоры по Донбассу следует перенести из Белоруссии в Швейцарию или Финляндию, сказал экс-президент Украины и председатель делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук 27 мая

По словам бывшего президента Украины, Минск стал площадкой, с помощью которой столица Белоруссии устанавливает диктатуру и войну.

«Когда я говорю, что Минск не может быть переговорной площадкой, я ссылаюсь на то, что страна, к сожалению, стала эталоном диктатуры — 33 журналиста свободных СМИ в Белоруссии в застенках, самолет остановили для того, чтобы снять господина Романа Протасевича и посадить его за решетку, угрожая расправой», — возмущается Кравчук.

Также экс-президент подчеркнул, что Белоруссия на данный момент может быть только площадкой для войны, но никак не переговоров по мирному урегулированию в Донбассе. Кравчук отметил, что переговоры могут быть только в стране, где господствует демократия.

Кравчук пытается сорвать переговоры по Донбассу — депутат Госдумы © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ранее Кравчук заявлял о том, что столица Белоруссии больше не будет местом для переговоров по обсуждению конфликта в Донбассе, так как Минск находится «под каблуком России».

Лукашенко тогда ответил Кравчуку и назвал его слова «несусветной глупостью», однако при этом подчеркнул, что не будет как-то препятствовать переносу переговоров из Минска на другую площадку.

Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул Первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».