Письмо о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair пришло уже после того, как об этой угрозе сообщили экипажу лайнера. Об этом 27 мая сообщает радио Sputnik, перепечатавшее информацию американского портала Daily Beast

По данным издания, временные метки указывают на то, что электронное письмо поступило на почту минского аэропорта через 24 минуты после того, как об угрозе проинформировали экипаж самолета.

Автором письма, по данным властей Белоруссии, была палестинская группировка ХАМАС — в нем якобы было требование к ЕС отказаться от поддержки действий Израиля в секторе Газа. Однако ее представитель ранее опроверг причастность к ситуации с самолетом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что данные о минировании самолета поступили «из-за рубежа, из Швейцарии» и поступили одновременно в Афины, Вильнюс и Минск.

«Зависть, бессилие и злоба». Как Лукашенко отреагировал на ужесточение политики Запада © president.gov.by Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул Первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».