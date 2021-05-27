С какими четырьмя знаками зодиака лучше не вступать в конфликты, на днях рассказал УНИАН

В этот раз астрологи раскрыли, какие из знаков зодиака отличаются мстительностью и не особенно любят людей.

Астролог назвала представителей зодиака, которым повезет в июне © Pexels/Xavier Mestdag

Еще одним опасным знаком считается Скорпион. Астрологи предупреждают, что эти на первый взгляд веселые и открытые люди могут быть мрачными и мстительными, проявляя ядовитый характер даже в общении с близкими.

Третий знак зодиака, которому не стоит переходить дорогу, — это Овен. Возможно, Овны и не захотят мстить обидчику, но они способны уничтожить его ледяным равнодушием и высокомерием.

Наконец, астрологи рекомендуют сохранять бдительность и при общении со Стрельцами. Когда представители этого знака уверены в собственной правоте, они могут без сожаления идти по головам и отталкивать старых друзей.