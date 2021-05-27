Россия будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, девушки основателя Telegram-канала Nexta, считающегося в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Журналисты спросили у Пескова, может ли быть поднят вопрос о том, чтобы Сапега была передана российским правоохранителям.

«Де-юре, безусловно, может быть поднят этот вопрос. Но еще раз повторяю: в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки. Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах», — сказал Песков.

Софья Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала Nexta и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. Протасевич и Сапега находились в этом самолете.

Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Россиянку Сапегу арестовали на два месяца в рамках ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).