Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден встретятся 16 июня в одной из гостиниц Женевы, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости 27 мая

«Встреча может пройти в любом отеле и в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве», — сказал Песков.

Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Несмотря на это, договоренности о проведении встречи глав государств были достигнуты.