«Встреча может пройти в любом отеле и в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве», — сказал Песков.
Байден ранее предложил Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.
Несмотря на это, договоренности о проведении встречи глав государств были достигнуты.