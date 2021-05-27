«Встреча может пройти в любом отеле и в любом здании. Пока я не могу подтвердить, потому что пока не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет. Так можно перечислять все гостиницы в Женеве», — сказал Песков.

Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру
Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру
© РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
Байден ранее предложил Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.

Несмотря на это, договоренности о проведении встречи глав государств были достигнуты. 