Около 13% украинцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, ощутили непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации. Об этом 27 мая сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на данные Государственного экспертного центра Минздрава страны

После прививки AstraZeneca у 61,11% украинцев наблюдались повышение температуры, утомляемость, общая слабость, лихорадка, озноб, покраснение, боль и отек в месте введения. При этом 11,58% получили побочный эффект со стороны опорно-двигательного аппарата — миалгия и артралгия.

Также у 11,47% людей наблюдались головная боль, бессонница, головокружение, онемение губ и конечностей, парез конечностей, сонливость, потеря сознания, отсутствие рефлексов, судороги, ОНМК по ишемическому типу, боль и ощущение подергиваний в мышцах конечностей, нарушение речи, выраженная слабость в левой руке и ноге, повышение АД, ишемический инсульт в бассейне правой СМА и левосторонний гемипарез.

Народный доктор Комаровский и «прививка от выборов». Астрологический портрет

В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались у 4,84% привитых пациентов.

Эксперты проанализировали информацию об иммунизированных пациентах за период с 24 февраля до 24 мая.