После прививки AstraZeneca у 61,11% украинцев наблюдались повышение температуры, утомляемость, общая слабость, лихорадка, озноб, покраснение, боль и отек в месте введения. При этом 11,58% получили побочный эффект со стороны опорно-двигательного аппарата — миалгия и артралгия.
Также у 11,47% людей наблюдались головная боль, бессонница, головокружение, онемение губ и конечностей, парез конечностей, сонливость, потеря сознания, отсутствие рефлексов, судороги, ОНМК по ишемическому типу, боль и ощущение подергиваний в мышцах конечностей, нарушение речи, выраженная слабость в левой руке и ноге, повышение АД, ишемический инсульт в бассейне правой СМА и левосторонний гемипарез.
Желудочно-кишечные расстройства в виде тошноты и рвоты были у 4,97% привитых, и более 3% страдали от отека Квинке, сыпи, зуда, аллергической реакции и гиперемии лица.
В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались у 4,84% привитых пациентов.
Эксперты проанализировали информацию об иммунизированных пациентах за период с 24 февраля до 24 мая.