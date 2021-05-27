Украинский государственный банк «Приватбанк» и платежная система Visa запустили в Киеве пилотный проект, в рамках которого родители школьников будут получать оповещение о прогулах занятий своих детей. Об этом 27 мая сообщается на сайте банка

Первым в рамках эксперимента станет столичный лицей №157.

В частности, биометрическая система будет предполагать безопасный доступ в учебные заведения, а родителям будут приходить оповещения, когда их дети будут приходить в школу и покидать ее. Первая леди Украины и повар-русофоб на себе испробовали блюда из нового школьного меню © Елена Зеленская/Инстаграм

«Технология, которая заработала в столичном лицее, является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений. Проект ограничения доступа посторонних лиц в лицей, передачи пуш-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел и покинул школу, реализовала для "Приватбанка" и Visa компания VIATEC в партнерстве с компанией "Инфотех"», — говорится в сообщении.

Также технология способна определять температуру, фиксировать отсутствие защитной маски и сообщать о необходимость ее надеть. Отмечается, что идентификация учеников по карте больше неактуальная, поскольку дети их часто теряют или забывают дома.

Также при помощи технологии FacePay24 в учебном заведении можно будет рассчитываться за питание и другие услуги безналично. В то же время разработчики уверяют, что новая система обеспечивает «полную защиту персональных данных по мировым стандартам».

Ранее министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что уровень образования на Украине за год карантина из-за коронавируса упал на 8%. Также он выразил предположение, что украинским школьникам не придется дистанционно учиться с 1 сентября.