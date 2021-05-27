Немецкая делегация, находящаяся с ознакомительным визитом в Крыму, назвала водную блокаду полуострова со стороны Украины вопиющим нарушением международных норм и обязательств, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости 27 мая

Делегация из ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. В ее составе 25 граждан ФРГ, визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

«Гости могли пообщаться с крымчанами и узнать все интересующие их вопросы. Они, с одной стороны, были удивлены инфраструктурными преобразованиями полуострова за последние семь лет, а с другой — высказали возмущение водной блокадой, устроенной Украиной», — сказал Гемпель.

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Группа немецких граждан продолжает находиться с визитом в Крыму и знакомиться с культурой различных народов, населяющих полуостров, в том числе крымских татар, отметил Гемпель.