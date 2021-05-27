Делегация из ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. В ее составе 25 граждан ФРГ, визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».
«Гости могли пообщаться с крымчанами и узнать все интересующие их вопросы. Они, с одной стороны, были удивлены инфраструктурными преобразованиями полуострова за последние семь лет, а с другой — высказали возмущение водной блокадой, устроенной Украиной», — сказал Гемпель.
Такую политику Киева стоит расценивать как вопиющее нарушение международных норм и обязательств, сказали участники делегации.
Группа немецких граждан продолжает находиться с визитом в Крыму и знакомиться с культурой различных народов, населяющих полуостров, в том числе крымских татар, отметил Гемпель.