Следователи СБУ вызвали Порошенко на допрос по делу Медведчука и Козака в качестве свидетеля.
Повторный допрос назначен на 31 мая.
Ранее Петр Порошенко опубликовал загадочный пост в Facebook. Он разместил в соцсети совместный снимок в поезде с коллегой по партии Ириной Геращенко и написал, что едет «навстречу солнцу» — в «важное и долгожданное» путешествие. Его подписчики предположили, что глава «Евросолидарности» отправился на восток Украины.
Киевский суд 13 мая отправил главу ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Депутата Тараса Козака, как и Медведчука, подозревают в государственной измене и покушении на разграбление украинских ресурсов в Крыму.