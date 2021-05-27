Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу в отношении депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 27 мая

«Навстречу солнцу»: Порошенко оставил загадочное сообщение в Facebook © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк вызвали Порошенко на допрос по делу Медведчука и Козака в качестве свидетеля.

Повторный допрос назначен на 31 мая.

Ранее Петр Порошенко опубликовал загадочный пост в Facebook. Он разместил в соцсети совместный снимок в поезде с коллегой по партии Ириной Геращенко и написал, что едет «навстречу солнцу» — в «важное и долгожданное» путешествие. Его подписчики предположили, что глава «Евросолидарности» отправился на восток Украины.

Киевский суд 13 мая отправил главу ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Депутата Тараса Козака, как и Медведчука, подозревают в государственной измене и покушении на разграбление украинских ресурсов в Крыму.