Украинская певица Тина Кароль призвала соотечественников обзавестись полезными привычками и начать с правильного постельного белья. Об этом артистка на днях написала у себя в Instagram

«Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна. Постель Tina Karol and Home ME — это о любви к себе. Если ты относишься к своему телу бережно, оно отвечает тебе взаимностью», — говорится в публикации певицы.

Скрипка заявил, что песню «Весна» «Воплям Видоплясова» навязала Москва © Олег Скрипка/Инстаграм .

Последний раз она заявляла о рекламном сотрудничестве в марте этого года, предложив поклонникам нижнее белье и чулки. Тогда подписчики предложили Кароль в следующий раз показать им белье.

«Это, конечно, хорошо, но Тин, мы просили нижнее белье…», «Может еще не все потеряно, и нижнее белье будет», «Мы ждем нижнее белье, оно все ближе и ближе», «Тина, мы до сих пор ждем другое белье», — написали фолловеры артистки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «НЕСИТЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ»: КАРОЛЬ РЕШИЛА ПОДЗАРАБОТАТЬ НА ЧУЛКАХ.

В одном из интервью Тина Кароль заявила, что артист не может зарабатывать только сценой, ведь эта сфера деятельности довольно рискованная, что хорошо показал карантин. Поэтому, призналась певица, она пробует другие возможные варианты.