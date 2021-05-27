Орджоникидзевский районный суд Запорожья постановил заключить под стражу «вора в законе» по кличке Принц. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба МВД в Facebook

Вор в законе по прозвищу Принц — один из криминальных авторитетов, попавших в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.

Армянского вора в законе из санкционного списка Зеленского нашли на Украине © РИА Новости, Андрей Луковский / Перейти в фотобанк

Ранее, 14 мая, по итогам заседания СНБО, президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Накануне, 26 мая, из Украины на родину выдворили десять иностранцев из списка.