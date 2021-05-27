Вор в законе по прозвищу Принц — один из криминальных авторитетов, попавших в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны.
Его обвиняют в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в незаконном обращении с оружием. В зале суда вора в законе взяли под стражу сроком на 60 суток.
Ранее, 14 мая, по итогам заседания СНБО, президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Накануне, 26 мая, из Украины на родину выдворили десять иностранцев из списка.