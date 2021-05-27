Президентская партия «Слуга народа» разрабатывает законопроект о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях. Об этом 27 мая глава фракции СН Давид Арахамия заявил на инвестиционном форуме в Днепре, передает Интерфакс-Украина

«В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов», — заявил Арахамия.

О создании свободной экономической зоны в Донбассе президент Владимир Зеленский спрашивал во время своего «всенародного опроса». Тогда в Офисе президента объясняли, что речь идет о создании СЭЗ на подконтрольной Украине территории Донбасса, ведь эти районы «переживают значительное негативное влияние войны». Результаты опроса так и не обнародовали.

Зачем Зеленскому создание свободной экономической зоны в Донбассе © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.