«В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов», — заявил Арахамия.
О создании свободной экономической зоны в Донбассе президент Владимир Зеленский спрашивал во время своего «всенародного опроса». Тогда в Офисе президента объясняли, что речь идет о создании СЭЗ на подконтрольной Украине территории Донбасса, ведь эти районы «переживают значительное негативное влияние войны». Результаты опроса так и не обнародовали.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.