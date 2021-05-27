Позиция украинской стороны в переговорах по Донбассу зависит от мнения США, а слова о смене Минска как переговорной площадки говорят о желании сорвать переговоры или завести их в тупик. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости 27 мая

Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Недостатка желания сорвать переговоры, завести их в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было… Такому перевертышу, как Кравчук, — что переговоры, что без них — это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс», — сказал Затулин.

«Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США. А что касается США, то многое будет зависеть от той встречи, которая 16 июня пройдет в Женеве. Я не переоцениваю результатов встречи, обе стороны занимают определенные позиции и вряд ли от них откажутся, но Украину будут обсуждать без нее, отчего, конечно, на Украине всякие страдания. Причем не только Кравчука, но и его работодателя — президента (Владимира) Зеленского», — сказал Затулин.

Ранее по итогам саммита Евросоюза для белорусских авиакомпаний запретили рейсы в аэропорты ЕС и полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, ряд стран уже ввел ограничения. Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией в ночь на 26 мая.

Это связано с тем, что 23 мая в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.