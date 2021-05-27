Ранее экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров. Он объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Недостатка желания сорвать переговоры, завести их в тупик, не выполнять подписанные самой Украиной договоренности у украинской стороны никогда не было… Такому перевертышу, как Кравчук, — что переговоры, что без них — это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс», — сказал Затулин.
По мнению депутата, вопрос о месте переговоров, а также ситуация в Донбассе в целом будет обсуждаться не в Киеве — решение зависит от переговоров президентов России и США, намеченных на 16 июня.
«Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США. А что касается США, то многое будет зависеть от той встречи, которая 16 июня пройдет в Женеве. Я не переоцениваю результатов встречи, обе стороны занимают определенные позиции и вряд ли от них откажутся, но Украину будут обсуждать без нее, отчего, конечно, на Украине всякие страдания. Причем не только Кравчука, но и его работодателя — президента (Владимира) Зеленского», — сказал Затулин.
Ранее по итогам саммита Евросоюза для белорусских авиакомпаний запретили рейсы в аэропорты ЕС и полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, ряд стран уже ввел ограничения. Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией в ночь на 26 мая.
Это связано с тем, что 23 мая в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.
Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.