Харьковский горсовет подаст апелляцию на решение Харьковского окружного админсуда об отмене регионального статуса русского языка в городе. Об этом 26 мая сообщил секретарь мэрии Игорь Терехов, слова которого приводит city.kharkov.ua

Николаев отказался лишать русский язык статуса регионального: мовный омбудсмен в бешенстве © фото из открытых источников заявил он. Чиновник также уточнил, что считает апелляцию обоснованной. Юристы уже готовят соответствующий документ. Ранее Харьковский окружной админсуд отменил региональный статус русского языка в Харькове, признав недействительным решение Харьковского горсовета. Тем временем горсовет Николаева также не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, чем спровоцировал критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.