«Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право — общаться на том языке, на котором им удобно», — заявил он.
Чиновник также уточнил, что считает апелляцию обоснованной. Юристы уже готовят соответствующий документ.
Ранее Харьковский окружной админсуд отменил региональный статус русского языка в Харькове, признав недействительным решение Харьковского горсовета.
Тем временем горсовет Николаева также не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, чем спровоцировал критику со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.