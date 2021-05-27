Инцидент произошел 26 мая на ул. Соборности в Долгинцевском районе.
Выяснилось, что в ходе конфликта 17-летний молодой человек облил легковоспламеняющимся веществом свою 20-летнюю сожительницу и поджег, а затем скрылся. На место выехали спасатели. Пострадавшую госпитализировали.
Поджигателя объявили в розыск. В итоге его задержали сотрудники Криворожского районного управления полиции. В ходе обыска дома у поджигателя нашли оружие.
Ведется следствие. Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 115 (покушение на убийство).