В Кривом Роге за поджог беременной женщины задержан ее 17-летний сожитель. Об этом 26 мая сообщили на сайте отделения Нацполиции в Днепропетровской области

Хотел всех убить: полиция задержала поджигателя троллейбуса в Киеве © kyiv.npu.gov.ua

Выяснилось, что в ходе конфликта 17-летний молодой человек облил легковоспламеняющимся веществом свою 20-летнюю сожительницу и поджег, а затем скрылся. На место выехали спасатели. Пострадавшую госпитализировали.

Поджигателя объявили в розыск. В итоге его задержали сотрудники Криворожского районного управления полиции. В ходе обыска дома у поджигателя нашли оружие.

Ведется следствие. Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 115 (покушение на убийство).