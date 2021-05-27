Украинский юморист, известный по дуэту «Кролики», Владимир Данилец принял участие в программе «Снежная лавина» с ведущей Снежаной Егоровой, в ходе которой рассказал о том, в чем его обвиняют в родной стране. Передача вышла на днях на YouTube

«Многим недалеким людям… и даже моим односельчанам и друзьям… они спрашивают, Володь, а вы что, в Москве живете?» — сказал юморист.

Он уверен, что репутацию человека, променявшего родину на Россию, ему создали искусственно и регулярно подогревают, ведь иначе нельзя понять, почему даже те люди, которые регулярно видят его на Украине, все равно об этом спрашивают.

Данилец из «Кроликов» жестко раскритиковал Зеленского на примере советских вождей © Instagram, vdanmos

«Когда нас называли сепарами, это люди, которые не знают значения, что такое сепаратизм, но мы никогда не ратовали за то, чтобы отделялся или Крым, или отделялся Донецк или Луганск, мы всегда были за единую Украину, а вопросы надо задавать о том, чей Крым тем, кто его сдал, вот к ним все вопросы!» — заявил Данилец.

Называть конкретные имена артист не захотел, намекнув, что все и так знают этих людей.

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В 2020 году Владимир Данилец рассказал журналистам, что его концерты на Украине стали отменять, а позже и вовсе внесли его данные на сайт «Миротворец». Причиной тому, уточнил актер, послужило его высказывание за телемост между Киевом и Москвой, что радикалы расценили как «осознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».