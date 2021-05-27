«К сожалению, на протяжении последних нескольких месяцев мы видим, что там (в Донбассе. — Ред.) растёт напряжение и есть рост нарушений режима прекращения огня. Такая ситуация фиксируется нашей мониторинговой миссией, которая нам напоминает о таких нарушениях каждый день. Нам надо применять дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», — сказала Шмид.
Генсек ОБСЕ высказалась за расширение возможности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по проведению наблюдений на востоке Украины. Также она призвала усилить работу с точками пересечения границы и прилагать больше усилий для разминирования территории.
Шмид подчеркнула, что ОБСЕ поддерживает переговоры сторон в ходе «минского» и «нормандского» процессов, и это единственный вариант решения конфликта.
В свою очередь, глава МИД Украины заявил, что Украина остается приверженной политико-дипломатическому урегулированию «российско-украинского конфликта». Кроме того, Кулеба обратился к Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла большее внимание ситуации в «оккупированном Крыму».