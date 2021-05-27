Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, которая находится с визитом на Украине, на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 26 мая отметила рост случаев нарушения режима прекращения огня в регионе, передает РИА Новости

«К сожалению, на протяжении последних нескольких месяцев мы видим, что там (в Донбассе. — Ред.) растёт напряжение и есть рост нарушений режима прекращения огня. Такая ситуация фиксируется нашей мониторинговой миссией, которая нам напоминает о таких нарушениях каждый день. Нам надо применять дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», — сказала Шмид.

Зеленский рассказал о Донбассе, прекращении войны и о Путине © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Шмид подчеркнула, что ОБСЕ поддерживает переговоры сторон в ходе «минского» и «нормандского» процессов, и это единственный вариант решения конфликта.

В свою очередь, глава МИД Украины заявил, что Украина остается приверженной политико-дипломатическому урегулированию «российско-украинского конфликта». Кроме того, Кулеба обратился к Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла большее внимание ситуации в «оккупированном Крыму».