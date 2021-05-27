Российское коммуникационное агентство Setters объявило о сотрудничестве с украинским креативным агентством Banda Agency, разработавшим официальный бренд Украины Ukraine Now. Об этом говорится в сообщении на странице Setters в Instagram, опубликованном 27 мая

В транспортной ловушке: как добраться из России на Украину и обратно © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Теперь мы запустим микро-реалити и будем закидывать вас контентом из киевского вояжа ребят! Будет ли круто? А как же! Ведь мы запустили самую креативную коллабу ever!» — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на странице Banda Agency нет упоминания о сотрудничестве.

Banda Agency известна разработкой единого бренда Украины Ukraine NOW, с помощью которого страна позиционирует себя за рубежом.