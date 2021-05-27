Российское агентство сообщило, что обменялось сотрудниками с украинским агентством и уже отправило пятерых своих сотрудников в Киев. Они должны будут вернуться в Санкт-Петербург вместе с пятью работниками Banda Agency 8 июня.
«Теперь мы запустим микро-реалити и будем закидывать вас контентом из киевского вояжа ребят! Будет ли круто? А как же! Ведь мы запустили самую креативную коллабу ever!» — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на странице Banda Agency нет упоминания о сотрудничестве.
Banda Agency известна разработкой единого бренда Украины Ukraine NOW, с помощью которого страна позиционирует себя за рубежом.