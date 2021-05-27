Мама привела девочку в одну из частных клиник города, чтобы удалить молочный зуб. Процедуру было решено сделать под общим наркозом, так как девочка боится стоматологов.
После осмотра врачи предложили сразу удалить и два соседних молочных зуба. Мама согласилась на это и подписала договор, не проверяя его. Позже она увидела, что графа о количестве удаляемых зубов была не заполнена.
Когда операция началась, маме предложили удалить все молочные зубы девочки, на что она ответила отказом и вышла из кабинета, чтобы сделать звонок другому врачу. Вернувшись, она требует остановить операцию, но уже поздно.
Девочке удалили сразу 12 зубов и выставили маме счет в 13 тысяч гривен (34,5 тысячи рублей).
По мнению стороннего врача, из-за удаления зубов у девочки могут быть проблемы с ростом коренных. Стоматологи рекомендуют установить ребенку временные протезы.
В клинике же утверждают, что мама знала об удалении зубов, на консультации ей предлагали не удалять, а вылечить. По их словам, у девочки все молочные зубы были с кариесом и со временем бы мешали росту постоянных зубов.
Родители девочки наняли адвоката и подготовили жалобу в Министерство здравоохранения. Если клиника не признает свою вину, семья подаст на них суд.