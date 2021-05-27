В одной из стоматологических клиник Ирпени Киевской области разгорелся скандал: врачи удалили 9-летней девочке 12 зубов без согласия матери. Об этом 27 мая сообщило РИА Мелитополь

Мама привела девочку в одну из частных клиник города, чтобы удалить молочный зуб. Процедуру было решено сделать под общим наркозом, так как девочка боится стоматологов.

После осмотра врачи предложили сразу удалить и два соседних молочных зуба. Мама согласилась на это и подписала договор, не проверяя его. Позже она увидела, что графа о количестве удаляемых зубов была не заполнена.

Одессит хотел убить стоматолога из-за плачущей дочери © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Девочке удалили сразу 12 зубов и выставили маме счет в 13 тысяч гривен (34,5 тысячи рублей).

По мнению стороннего врача, из-за удаления зубов у девочки могут быть проблемы с ростом коренных. Стоматологи рекомендуют установить ребенку временные протезы.

В клинике же утверждают, что мама знала об удалении зубов, на консультации ей предлагали не удалять, а вылечить. По их словам, у девочки все молочные зубы были с кариесом и со временем бы мешали росту постоянных зубов.

Родители девочки наняли адвоката и подготовили жалобу в Министерство здравоохранения. Если клиника не признает свою вину, семья подаст на них суд.