Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает бывшего министра здравоохранения Украины Максима Степанова в хищениях на закупках, а также в хищениях на бюджетном финансировании трансплантологии. Об этом сообщил Telegram-канал «Шептун» 27 мая

«По информации источников в Минздраве, Степанов уже покинул территорию Украины, но, даже ударившись в бега, бывший министр продолжает интриговать. Степанов ведет кампанию против новых заместителей Виктора Ляшко», — сказано на канале.

Также отмечается, что пиар-менеджер Степанова Вадим Аристов через СМИ «пытается на старте дискредитировать новых замов министра, чтобы Степанову в будущем было проще пояснить появление компрометирующих его фактов».

Глава Минздрава Степанов объяснил причины отставки © скриншот с видео "DumskayaTV"

Ранее Кабмин внес на рассмотрение парламента представление об увольнении Степанова, которое парламент поддержал большинством голосов. Министр отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский, и назвал представление «подковерными политическими играми».

В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.