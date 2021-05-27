«По информации источников в Минздраве, Степанов уже покинул территорию Украины, но, даже ударившись в бега, бывший министр продолжает интриговать. Степанов ведет кампанию против новых заместителей Виктора Ляшко», — сказано на канале.
Также отмечается, что пиар-менеджер Степанова Вадим Аристов через СМИ «пытается на старте дискредитировать новых замов министра, чтобы Степанову в будущем было проще пояснить появление компрометирующих его фактов».
Собеседники канала в парламенте сообщают, что ни «Батькивщина» в Раде, ни «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживать экс-министра не собираются.
Ранее Кабмин внес на рассмотрение парламента представление об увольнении Степанова, которое парламент поддержал большинством голосов. Министр отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский, и назвал представление «подковерными политическими играми».
В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.