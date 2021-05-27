Врачи предупредили, что молодой картофель, который с приходом тепла начал появляться на рынках Украины, полезен далеко не всем, а некоторым людям и вовсе противопоказан, написал «Главред» 26 мая

Берегите зубы: диетологи предупредили украинцев о коварной опасности гречки © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк словам специалистов, молодой картофель может содержать много нитратов, так как он выращивается в ускоренном режиме, чтобы успеть в сезон.

Больше всего опасных веществ находится в кожуре картошки. Впрочем, и самое большое количество полезных веществ также содержится в кожуре. Поэтому медики советуют украинцам, если они уверены в производителе или сами вырастили овощ, не счищать кожуру, а готовить прямо в ней.

А вот купленный картофель лучше замочить в холодной воде на полчаса. Такой способ поможет уменьшить количество вредных веществ на четверть.

Врачи предупреждают: вред от переизбытка нитратов в молодом корнеплоде перевесит все его преимущества. Поэтому не рекомендуется злоупотреблять картофелем больным с серьезными формами диабета, а также детям, беременным и кормящим женщинам.

Но в целом молодой картофель богат отдельными микроэлементами, особенно витамином С — съеденный с кожурой один средний картофельный клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг). Кроме того, картошка является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор, магний, фолат, пантотеновая кислота и рибофлавин.

Картофель также содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.