Столица Белоруссии больше не будет местом для переговоров по обсуждению конфликта в Донбассе. Об этом 27 мая сообщил экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, слова которого приводят украинские СМИ

Ранее Кравчук уже заявлял о том, что нужно перенести обсуждение военного противостояния в Донбассе из Минска в другое место, так как столица Белоруссии, по его словам, находится «под каблуком России».

«Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами [президента Белоруссии Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — сказал Кравчук.

Лукашенко тогда ответил Кравчуку и назвал его слова «несусветной глупостью», однако при этом подчеркнул, что не будет как-то препятствовать переносу переговоров из Минска на другую площадку.

Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Романа Протасевича страны ЕС собираются ввести санкции против Белоруссии. Пакет санкций может включать закрытие всякого авиасообщения с Белоруссией и запрет белорусским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.

Также Брюссель потребует от Международной организации гражданской авиации срочно рассмотреть этот «неприемлемый и беспрецедентный акт». Вероятно, в надежде на то, что Организация приостановит членство Белоруссии в своих рядах (что будет чревато потерей авиасообщения с другими странами).

Ранее, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул Первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».