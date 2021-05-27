В Киеве правоохранители задержали за получение взятки исполняющих обязанности директоров парков «Конча-Заспа» и «Голосеевский». Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Руководитель КП «Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа"» требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройства веревочного парка. Свои услуги он оценил в 4 тысячи долларов.

«В свою очередь, чиновник НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 тысячи грн за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности», — говорится в сообщении.

«А чего тут стесняться?» Соратник Зеленского объяснил, зачем давал взятки чиновникам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее стало известно, что на взятке попался глава Дымерской объединенной территориальной общины Владимир Подкурганный. За 2,6 млн гривен он пообещал местному бизнесмену решить вопрос с выделением земельного участка.