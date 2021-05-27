Киев не понимает, как можно не найти подходящий формат для участия Украины в июньском саммите стран НАТО. По этому поводу возмутился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщила «Европейская правда» 26 мая

НАТО осознало свою ошибку по Украине и не готово поддерживать её в войне с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Но мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем — как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите», — заявил министр.

Он добавил, что Украина благодарна НАТО за подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и «ни шага для выполнения этого решения не было сделано».

«Для Украина очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями», — подчеркнул Кулеба.

Ранее глава украинского МИД заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на июньском саммите, поскольку некоторые члены Альянса не хотят провоцировать Россию.

Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.