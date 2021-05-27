Он отметил, что Украина понимает желание членов НАТО провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство.
«Но мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем — как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите», — заявил министр.
Он добавил, что Украина благодарна НАТО за подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и «ни шага для выполнения этого решения не было сделано».
«Для Украина очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями», — подчеркнул Кулеба.
Ранее глава украинского МИД заявил, что не ожидает принятия решения о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на июньском саммите, поскольку некоторые члены Альянса не хотят провоцировать Россию.
Саммит глав государств и правительств стран НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.