В частности, Шуфрич заявил, что санкции и уголовные дела в отношении представителей политической силы нивелировали все неурядицы между ее руководством.
«Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер — Бойко — будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах», — заявил Шуфрич.
Очередные выборы президента Украины намечены на 2024 год.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Медведчука и Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.