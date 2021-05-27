Депутат Верховной Рады Юрий Бойко станет кандидатом в президенты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом 27 мая заявил в комментарии «РБК-Украина» депутат Нестор Шуфрич

Почти 70% украинцев уверены, что власти используют дело против Медведчука в своих интересах — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер — Бойко — будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах», — заявил Шуфрич.

Очередные выборы президента Украины намечены на 2024 год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Медведчука и Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.