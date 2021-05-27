Депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку удалось выиграть суд у советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка и отстоять свою честь и достоинство. Об этом стало известно из решения суда от 25 мая

Ранее Оболонский районный суд Киева заявил о том, что информация, распространенная Шкиряком в Facebook, является недостоверной и порочит честь Медведчука.

«…Он активный представитель государства-агрессора и рупор российских террористов в Минском процессе… адепта "русского мира" и агента российских спецслужб в Украине… Медведчука… этого засланного… нужно судить!» — писал в 2016 году Шкиряк на своей странице в Facebook

Теплов: Шкиряк будет искать «руку Путина», пока украинские леса не выгорят окончательно © Facebook, виталий теплов

Оболонский суд обязал Шкиряка опубликовать резолюцию этого решения и с помощью этого опровергнуть информацию. В пользу Виктора Медведчука с Зоряна Шкиряка также обязаны взыскать сумму в размере 2 тыс. 204 грн.

Ранее, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

До этого суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.