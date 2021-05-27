«Я обижалась, но считала, что это очень круто — носить очки. Сейчас смотрю на людей в очках, и мне они очень нравятся!» — заявила певица.
По ее словам, на первые заработанные в группе «ВИА Гра» деньги она сделала себе лазерную коррекцию. Впрочем, сейчас зрение упало из-за работы.
«Сейчас зрение снова немножко упало. Роды, стресс, работа. Плюс софиты очень сильно сажают зрение», — пожаловалась Брежнева.
Пока артистка к врачам не обращается. Надеется, что можно будет обойтись без хирургического вмешательства.