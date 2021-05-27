Певица украинского происхождения Вера Брежнева призналась, что в детстве ее обзывали очкариком, так как она до 21 года носила очки. Об этом 26 мая сообщило издание «Собеседник»

Брежнева объявила войну интернет-зависимости в соцсетях © Вера Брежнева/Инстаграм заявила певица.

По ее словам, на первые заработанные в группе «ВИА Гра» деньги она сделала себе лазерную коррекцию. Впрочем, сейчас зрение упало из-за работы.

«Сейчас зрение снова немножко упало. Роды, стресс, работа. Плюс софиты очень сильно сажают зрение», — пожаловалась Брежнева.

Пока артистка к врачам не обращается. Надеется, что можно будет обойтись без хирургического вмешательства.