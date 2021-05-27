Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией – вероятно, из-за нехватки финансирования. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ РФ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов, передает РИА Новости 27 мая

«В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта», — сказал Кулишов.

По его словам, российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.

«Стена Яценюка» обошлась Украине в $72 млн © Facebook/Арсеній Яценюк

Проект «Стена» правительства Арсения Яценюка был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (11 млрд руб.). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.