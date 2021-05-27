Скорость передачи «индийской» мутации коронавируса на 80% больше, чем у «британской». Об этом заявил профессор-эпидемиолог Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон, передает Deutsche Welle 26 мая

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк мнению ученого, по этой причине именно «индийский» штамм будет доминировать в ближайшем будущем. Вместе с тем, по словам Фергюсона, по-прежнему необходимо больше данных, чтобы быть уверенными в высокой скорости передачи «индийского» варианта коронавируса B.1.617.2.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число стран и территорий, где официально был выявлен «индийский» вариант COVID-19, достигло 53.

Впервые новый штамм коронавируса с двойной мутацией был зафиксирован в Индии в марте. В апреле в стране возникла катастрофическая ситуация с распространением COVID — в течение недели фиксировались мировые антирекорды прироста инфицированных.

Особенность «индийского» штамма заключается в его способности уклоняться от антител.