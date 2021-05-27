Государственный и гарантированный государством долг Украины в апреле увеличился на $1,16 миллиарда в долларовом эквиваленте. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Минфина Украины

Украинский госдолг вырос на $1 млрд с начала года

«По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 20 миллиардов гривен и на $1,16 миллиарда в долларовом эквиваленте. При этом государственный долг увеличился на 23,27 миллиарда гривен ($1,23 млрд), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 миллиарда гривен ($70 млн)», — говорится в сообщении.

Увеличение госдолга произошло в основном в результате размещения еврооблигаций на сумму $1,25 миллиарда с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена на уровне 6,87%.

В то же время платежи по погашению государственного долга в январе-апреле составили 141,9 миллиарда гривен, а платежи по обслуживанию — 45,7 миллиарда гривен.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что увеличение госдолга в гривневом эквиваленте связано с курсовыми колебаниями. В целом же при нынешнем составе Кабмина госдолг вырос на 15%, а дефицит бюджета составляет 217 миллиардов гривны (в 2019 году было 72 млрд грн).