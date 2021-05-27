Четвертая партия вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech в размере 500 тысяч доз прибыла на Украину. Об этом Минздрав страны сообщил в Facebook 26 мая

На Украину прибыла первая закупленная партия вакцины Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Вакцина поступила на Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужны две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения от +2 до +8 градусов.

Прививки китайским препаратом CoronaVac начались на Украине 13 апреля. Ранее она получила 1,2 миллиона доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона доз.

Кроме того, 26 мая в Киев прибыла вакцина от коронавируса компании Pfizer-BioNTech. Это первая партия, которую привезли не в рамках программы COVAX, а закупили на бюджетные средства.