«Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль», — отметили в ведомстве.
Вакцина поступила на Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужны две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения от +2 до +8 градусов.
Прививки китайским препаратом CoronaVac начались на Украине 13 апреля. Ранее она получила 1,2 миллиона доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона доз.
Кроме того, 26 мая в Киев прибыла вакцина от коронавируса компании Pfizer-BioNTech. Это первая партия, которую привезли не в рамках программы COVAX, а закупили на бюджетные средства.