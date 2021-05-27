Несмотря на то, что диетологи настоятельно рекомендуют почаще включать в свой рацион различные овощи, людям, которые систематически курят, не стоит налегать на морковку и томаты, передает Comments.ua 26 мая

Бюджетное постное меню: что приготовить из моркови © mali maeder/Pexels содержат много бета-каротина, который отвечает за красную и оранжевую пигментацию. В организме он превращается в витамин А, дефицит которого может привести к сердечным заболеваниям, а также некоторым видам онкологии, в частности к раку легких, опасности которого повышается для курильщиков.

В достаточном количестве бета-каротин полезен для иммунной системы, а также улучшает устойчивость кожи к воздействию солнечных лучей. Но вот курильщикам этими овощами лучше не злоупотреблять.

По мнению экспертов, вещества, содержащиеся в сигаретах, полностью изменяют структуру бета-каротина и делают его вредным для организма.

При этом стоит иметь в виду, что бета-каротин можно найти и в зеленых растениях: щавеле, шпинате, капусте, брокколи, горохе, зеленом луке, петрушке и кинзе. Эти продукты хотя и не отличаются яркой окраской, но полезных веществ содержат не меньше.