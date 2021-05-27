По ее словам, девятилетняя дочь Клавдия Земцова занимается вокалом и мечтает блистать на сцене. Звезда отметила, что девочка поет не только на русском, но и на иностранных языках.
«Она всегда любила петь, подпевала английским и русским песням по радио, сейчас и на испанском поет, хорошо интонирует», — рассказала Орбакайте.
Пугачева недавно дала урок вокала своей внучке. Орбакайте вспомнила, как они включили фонограмму, подключили микрофон, а примадонна вспомнила, что у нее была пару лет назад музыкальная школа для одаренных детей, и провела небольшой ликбез.
«Клавочке это очень помогло выступить на свой день рождения, все отметили, что у нее хороший слух, а учительница по музыке даже определила, что у нее три полных октавы диапазона», — поделилась гордая мать.
Более того, внучка Пугачевой в прошлом году выпустила песню на испанском языке. Композиция называется Ser Amigos. Автором музыки стала пианистка и композитор Елена Юрова, которая назвала Клавдию «талантливой юной артисткой», а текст песни написала номинантка на латинскую премию «Грэмми» Джессика Саранго.