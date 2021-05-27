«После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации — менее 1%. А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049% после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Cominarty; 0,083% после вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении.
Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса — Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а с 18 апреля начали использовать Pfizer (Cominarty).
С начала прививочной кампании привито более 987 тысяч украинцев, из которых полностью иммунизированы только 97 тысяч человек.