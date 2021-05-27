На Украине зафиксировали более 1,4 тысячи неблагоприятных последствий иммунизации от коронавируса. Об этом пресс-служба Государственного экспертного центра Минздрава Украины сообщила в Facebook 26 мая

Латвия начала проверку смертей после вакцины AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze

Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Сейчас в стране используются три вакцины от коронавируса — Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, а с 18 апреля начали использовать Pfizer (Cominarty).

С начала прививочной кампании привито более 987 тысяч украинцев, из которых полностью иммунизированы только 97 тысяч человек.